Новый лукбук сети магазинов женского белья «Дефиле» демонстрирует, «как нескучно провести вечер одной дома», сообщается в пресс-релизе компании.

Бюстгальтеры push up и t-shirt, трусы-шорты и слипы с обычной и высокой посадкой представлены в глубоких винных, зеленых, малиновых оттенках. Модели линии Queen украшены контрастной цветочной вышивкой. Кружевной бралетт Alexa с американской проймой дизайнеры советуют носить в не только в качестве белья, домашней одежды, но и под жакет или пиджак.

Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.

Фотографии предоставлены компанией.