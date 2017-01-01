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Сеть «Дочки-Сыночки» откроет семь магазинов до конца года

16.11.2017  09:10

До конца года сеть «Дочки-Сыночки» планирует открыть еще 7 супермаркетов - в Москве, Тольятти, Нижнем Новгороде и Якутске, сообщает пресс-служба компании.

Темпы роста компании должны сохраниться и в 2018 году. В среднем, «Дочки-Сыночки» планируют открывать по 2 супермаркета в месяц, а общее количество новых открытий за год превысит 20 точек.

На сегодняшний день сеть включает 167 магазинов в 70 регионах РФ. По данным за 2016 год, оборот интернет-магазина «Дочки-Сыночки» составлял 1,8 млрд руб. В ближайшем будущем компания планирует увеличить имеющиеся показатели более чем на 80%.

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