Победитель и призеры конкурса от Familia будут определены интернет-голосованием, а карта с лучшим дизайном будет выпущена в июне, сообщается в пресс-релизе компании.

Конкурс на разработку внешнего вида особой пластиковой карты компания проводит в преддверии двух важных событий: во-первых, в мае сети Familia исполняется 17 лет. Во-вторых, скоро у ритейлера появится миллионный участник программы лояльности. В связи с этим компания выпустит ограниченный тираж дисконтной карты с уникальным дизайном и условиями обслуживания. Карта будет вручаться в честь знаменательных событий Familia, а ее первым обладателем станет миллионный участник программы лояльности.

В дизайн-конкурсе может принять участие любой человек или творческая группа. Задача – предложить оригинальную фоновую иллюстрацию для пластиковой карты Familia, отражающую особенности шопинга в магазинах сети. Также участники конкурса могут предложить для карты слоган, раскрывающий преимущества Familia. Главный приз конкурса – смартфон IPhone 7 и участие в торжественной церемонии вручения карты с авторским дизайном ее первому обладателю. Второй и третий призы конкурса – ноутбук Asus и планшет iPad mini 2. Также учрежден Специальный приз жюри конкурса – уикенд в Москве, включающий шопинг в Familia в сопровождении профессионального стилиста. Кроме того, участников конкурса ждут поощрительные призы – полезная техника для дома.

Оценивать работы конкурсантов будут интернет-пользователи, а также специальное жюри. Победителем конкурса станет человек или творческая группа, чья работа наберет максимальное количество голосов, а также будет признана не нарушающей авторских прав и этических норм. Жюри конкурса, в которое вошли известные стилисты и блогеры, выберет обладателя специального приза.

Дизайн-работы принимаются до 28 мая на официальном сайте компании www.famil.ru. Голосование интернет-пользователей будет открыто там же 22 мая и продлится до 4 июня. Победитель и призеры будут объявлены 5 июня.

Первым владельцем юбилейной карты станет покупатель сети магазинов Familia, который окажется миллионным участником фирменной программы лояльности. Эта программа работает с момента основания компании, однако статистика держателей карт ведется с середины 2015 года, когда была выпущена карта Familia нового образца. Она предполагает дополнительную выгоду от покупки: 7% скидки по понедельникам и 5% в остальные рабочие дни – и выдается при заполнении анкеты в магазинах Familia. Сейчас у сети более 900 тысяч покупателей, регулярно пользующихся картами лояльности. Миллионный держатель карты Familia будет обладать исключительными условиями обслуживания – 17% скидки в любой день покупки. Предполагается, что он появится у компании в конце мая, а в июне первую юбилейную карту лояльности ему вручит автор лучшего дизайна.

Familia – компания сферы off-price ритейла в России и одна из крупнейших в стране сетей магазинов одежды, обуви и товаров для дома. Familia объединяет более 160 магазинов в 62 городах России. В них можно найти широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров, игрушек, товаров для дома и декора, сувениров и подарков более чем 2 700 торговых марок из 40 стран мира.