01.08.2017 02:25

До 8 тыс. рублей смогут получить клиенты компании «Домашние деньги» на покупку обуви в сети Kari, пишет ресурс banki.ru.

Сеть Kari объединилась с микрофинансовой организацией «Домашние деньги» для совместного проекта. Покупателям обуви будут предложены кредиты до 8 тыс. рублей с рассрочкой по погашению до 28 дней. При этом, рассрочка предоставляется беспроцентная. В перспективе ожидается увеличение ее срока до 6 месяцев.

В рамках пилота компания охватит 25 млн человек, что позволит увеличить оборот Kari на 3—5%.

Kari — международная сеть магазинов модной обуви и аксессуаров для мужчин и женщин. Kari Kids — бренд детской одежды, обуви и аксессуаров. Сеть представлена в Польше, России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Kari работает в формате fast fashion и ориентирована на аудиторию от 17 до 40 лет. Kari Kids охватывает аудиторию от 0 до 17 лет. Проект принадлежит основателю «Эльдорадо» Игорю Яковлеву.