Новости
НачалоНовостиСеть Metro Cash&Carry может расширить ассортимент одеждой армянского производства
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

Сеть Metro Cash&Carry может расширить ассортимент одеждой армянского производства

24.05.2017  21:31

Торгпред Армении в России Карен Асоян сообщил о заинтересованности сети Metro Cash&Carry в одежде армянского производства, сообщает News.am.

Карен Асоян, занимающий пост торгового представителя Армении в России, рассказал журналистам, что сеть Metro Cash&Carry рассматривает возможность реализовывать одежду армянского производства. В этой продукции, особенно в детском сегменте, заинтересованы и другие крупные магазины, действующие на территории РФ.

«Недавно я познакомил менеджеров Metro Cash&Carry и представителей программы UNIDO. Выяснилось, что нам готовы предложить очень выгодные условия. Сети такого масштаба требуют слишком большие для наших производителей объемы. Но мы договорились, что для начала партии могут быть и не очень большими и не во все магазины, а в 1 – 2», – отметил Карен Асоян.

Напомним, что ЮНИДО (UNIDO - United nations industrial development organization) - Организация объединенных наций по промышленному развитию. Специализированное учреждение ООН, повышающее производительность развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Просмотров: 57
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1306 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте