24.05.2017 21:31

Торгпред Армении в России Карен Асоян сообщил о заинтересованности сети Metro Cash&Carry в одежде армянского производства, сообщает News.am.

Карен Асоян, занимающий пост торгового представителя Армении в России, рассказал журналистам, что сеть Metro Cash&Carry рассматривает возможность реализовывать одежду армянского производства. В этой продукции, особенно в детском сегменте, заинтересованы и другие крупные магазины, действующие на территории РФ.

«Недавно я познакомил менеджеров Metro Cash&Carry и представителей программы UNIDO. Выяснилось, что нам готовы предложить очень выгодные условия. Сети такого масштаба требуют слишком большие для наших производителей объемы. Но мы договорились, что для начала партии могут быть и не очень большими и не во все магазины, а в 1 – 2», – отметил Карен Асоян.

Напомним, что ЮНИДО (UNIDO - United nations industrial development organization) - Организация объединенных наций по промышленному развитию. Специализированное учреждение ООН, повышающее производительность развивающихся стран и стран с переходной экономикой.