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Сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» открыла свой первый магазин в Москве

20.02.2017  15:27

Первый столичный супермаркет сети «Золотое яблоко» открылся 18 февраля в ТЦ «Кунцево Плаза», сообщает компания.

Магазин площадью 1000 кв. м. расположился на первом этаже торгового центра «Кунцево Плаза» (Ярцевская ул., 19).

«Золотое яблоко» уже имеет обширную географию в России, открыв магазины в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Челябинске и Новосибирске.Первый супермаркет «Золотое яблоко» был открыт в 2004 году и с тех пор сеть активно развивается, имея на данный момент 8 магазинов в России. Средняя площадь магазинов – 1500 кв. м. В 2016 году в Екатеринбурге был открыт флагманский магазин площадью 2500 кв. м. За прошлый год сеть обслужила 8 600 000 клиентов; 99 % из клиентов сети всегда уходят с покупками.

Звездные исполнители, профессиональные визажисты и знаменитые блогеры являются друзьями и частыми гостями «Золотого яблока». Елена Крыгина, Андрей Шилков, Сердар Камбаров, Ольга Романова, Юрий Столяров, Катя Клеп, Тимати, Александр Рогов, Елена Темникова, Алексей Воробьев, Алена Шишкова, Ксения Бородина и многие другие приезжали в «Золотое яблоко» с мастер-классами.

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