Федеральная сеть часовых салонов Time Code с 31 января 2017 года стала партнером программы «Аэрофлот Бонус», сообщается в пресс-релизе компании.

«Аэрофлот Бонус» — программа лояльности пассажиров российской авиакомпании «Аэрофлот». За каждый совершенный полет участнику программы в зависимости от класса бронирования и дальности перелета начисляются премиальные баллы — мили. Участники программы могут использовать мили для оформления премиальных авиабилетов, повышения класса обслуживания, бронирования отелей на сайте Аэрофлота и получения других услуг от партнеров - гостиничных сетей, фирм проката автомобилей, ресторанов и различных магазинов.

Теперь клиенты смогут накапливать мили, приобретая дизайнерские часы. За каждые 40 рублей, потраченные в салонах или интернет-магазине Time Code, покупателям будет начислена 1 миля.

Розничная сеть Time Code насчитывает 24 салона и занимает лидирующие позиции по дистрибуции наручных часов ведущих международных марок.

Фотография предоставлена pr-службой сети Time Code.