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Североосетинские дизайнеры презентуют две коллекции на Roma Fashion Week 2017

29.03.2017  00:11

Коллекции североосетинских дизайнеров Sense your path и «Звено Осетии» представят в рамках Roma Fashion Week 2017, пишет РИА «Регион online».

Неделя моды Roma Fashion Week 2017 пройдет в Италии с 3 по 7 апреля. Участие в показах планируют принять дизайнеры из Северной Осетии. Ими будет представлено две коллекции. 

Младший дизайнер модного дома Alanæ презентует на неделе моды prêt-à-porter коллекцию Sense your path. Вторым североосетинским участником станет выпускница кафедры конструирования швейных изделий СОГУ Оксана Дзгоева. Она привезет в Рим коллекцию в этническом стиле «Звено Осетии».

Победитель Roma Fashion Week 2017 получит автомобиль Smart производства Mercedes-Benz.

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