30.05.2017 21:31

На церемонии награждения озерских предпринимателей в Московской области прошел модный показ компаний «Шанталь Париж групп» и «Озерская швейная фабрика», сообщает пресс-служба администрации городского округа Озеры.

В кинотеатре Amigos в Озерах Московской области 26 мая состоялось награждение местных предпринимателей. Оно было приурочено к профессиональному празднику, отмечаемому в России с 2007 года.

Одним из ключевых событий дня стал показ моделей одежды производства «Озерской швейной фабрики» и компании «Шанталь Париж Групп».









«Озерская швейная фабрика» основана в городе Озеры более 15 лет назад. Численность персонала предприятия составляет более 1 тыс. рабочих мест.

Компания «Шанталь Париж Групп» основана в 1998 году. На предприятии работает более 500 человек. Организация производит одежду от дизайнера Яны Недзвецкой под брендами Lo, Jn, Lolly.

Фотографии с сайта администрации городского округа Озеры.