13.04.2017 22:20

Производитель женской одежды из Удмуртии представит свою продукцию на выставке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие «Шаркан-трикотаж» анонсировало свое участие в выставке-продаже «Все для лета». Она пройдет в Санкт-Петербурге 20-23 апреля в спортивно-концертном комплексе.

Выставка будет состоять из двух блоков, один из которых представит продуктовую экспозицию, а другой соберет производителей одежды, обуви, головных уборов, украшений и товаров для дома, а также продукции из льна.

Компания «Шаркан-трикотаж» разместится на стенде А8.









Компания «Шаркан-трикотаж» — производитель женского трикотажа. Продукция шарканской фабрики реализуется более чем в 60 регионах России и за рубежом. В составе изделий — натуральные волокна хлопка, вискозы, льна. Ассортимент представлен широким модельным, а также размерным рядом джемперов, жилетов, кардиганов, жакетов, костюмов, платьев, сарафанов, юбок, блузок, туник. Ведется работа над созданием коллекций мужской одежды и одежды для активного отдыха.

Иллюстрация с сайта компании.