Новости
НачалоНовости«Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО примут участие в ярмарке вакансий
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Рейтинг@Mail.ru

«Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО примут участие в ярмарке вакансий

29.03.2017  22:44

На мини-ярмарке вакансий в Барановичах будут представлены предложения от «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичской швейной фабрики и БПХО, сообщает издание «Наш край».

Завтра, 30 марта, в Барановичах пройдет мини-ярмарка вакансий. Работодатели и соискатели встретятся на базе управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома по адресу: Барановичи, ул. Грибоедова, 12.

Свои вакансии на ярмарке представят четыре предприятия легкой промышленности: «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО.

Соискателям расскажут о незанятых должностях и о возможности переобучения с последующим трудоустройством.

Просмотров: 63
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1273 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте