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«Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО примут участие в ярмарке вакансий
29.03.2017 22:44
На мини-ярмарке вакансий в Барановичах будут представлены предложения от «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичской швейной фабрики и БПХО, сообщает издание «Наш край».
Завтра, 30 марта, в Барановичах пройдет мини-ярмарка вакансий. Работодатели и соискатели встретятся на базе управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома по адресу: Барановичи, ул. Грибоедова, 12.
Свои вакансии на ярмарке представят четыре предприятия легкой промышленности: «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО.
Соискателям расскажут о незанятых должностях и о возможности переобучения с последующим трудоустройством.
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