29.03.2017 22:44

На мини-ярмарке вакансий в Барановичах будут представлены предложения от «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичской швейной фабрики и БПХО, сообщает издание «Наш край».

Завтра, 30 марта, в Барановичах пройдет мини-ярмарка вакансий. Работодатели и соискатели встретятся на базе управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома по адресу: Барановичи, ул. Грибоедова, 12.

Свои вакансии на ярмарке представят четыре предприятия легкой промышленности: «Шарм Премьер», «Актив Шуз», Барановичская швейная фабрика и БПХО.

Соискателям расскажут о незанятых должностях и о возможности переобучения с последующим трудоустройством.