Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ переосмыслили дизайн повседневных вещей Uniqlo и создали свою серию уникальных моделей, сообщается в пресс-релизе компании.

Специальная коллекция призвана «обратить внимание на глобальную инициативу Uniqlo Recycle и вдохновить еще больше покупателей подарить старую одежду бренда нуждающимся людям по всей России».

В течение учебного модуля студенты направления «Мода» работали под руководством кураторов Екатерины Павелко, Марии Смирновой и Екатерины Сычевой. Вместе они создали специальный арт-проект, посвященный возможностям sustainable fashion (пер. – «Новая жизнь старых вещей»). Начинающие дизайнеры экспериментировали с формой и различными приемами стилизации, используя такие технологии, как переработка, деконструкция и создание нового из старого с помощью техники upcycling. Совместная работа показывает, как в использованные вещи можно «вдохнуть» вторую жизнь, переосмыслив их в новом качестве. В проекте задействована та одежда бренда, которая была пожертвована в рамках программы Uniqlo Recycle, но по своему состоянию не подлежала дальнейшей передаче.

В 2015 году бренд Uniqlo объявил о запуске проекта Uniqlo Recycle в России. Специально для этих целей в магазинах были установлены коробки (Uniqlo Recycling Box), в которые любой желающий может сдать ношеную одежду бренда в хорошем состоянии. Собранные вещи перераспределяются и передаются нуждающимся по всей России — малоимущим семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Все покупатели Uniqlo могут участвовать в проекте, поместив ненужную чистую одежду в специальные коробки, расположенные в каждом магазине Uniqlo.

Данная инициатива носит глобальный характер. С момента запуска в 2006 году было собрано и передано более 20 миллионов вещей в 62 странах и регионах всего мира.

Работы студентов являются частью арт-проекта и не будут доступны для продажи.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.