В рамках Moscow Design Week 2017 Школа дизайна РАНХиГС представит публике графические дизайн-проекты, сообщает пресс-служба организации.

Студенты под руководством профессора РАНХиГС Сергея Серова покажут свои лучшие работы, специально отобранные оргкомитетом Недели дизайна. Кроме того, на площадке Школы дизайна с 11 по 13 октября пройдут открытые лекции ведущих российских и зарубежных экспертов в области дизайна, а также деловые встречи для обмена опытом.

В этом году Школа дизайна РАНХиГС во главе с ее директором Софьей Троценко впервые примет участие в Moscow Design Week 2017.

«Moscow Design Week — громкое международное событие, в котором принимают участие самые яркие представители сферы дизайна и искусства, — говорит Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД, директор Школы дизайна РАНХиГС. — Если ЦСИ ВИНЗАВОД почти с самого начала поддерживает MDW, то Школа дизайна РАНХиГС делает только первые шаги в этом направлении. Участие в MDW — превосходная возможность для молодых дизайнеров представить свои работы профессионалам».

Moscow Design Week — фестиваль, посвященный дизайну во всех его проявлениях: от моды до архитектуры. Главная цель мероприятия — собрать на одной сцене представителей рынка для создания и укрепления бизнес-связей, обмена идеями, старта новых успешных проектов и развития дизайна в России.

В российской столице MDW состоится уже в седьмой раз – с 11 по 15 октября 2017 года. За время своего существования Московская Неделя дизайна познакомила российскую общественность с творчеством великих мастеров, среди которых Луиджи Колани, Инго Маурер, Алессандро Гуэрьеро, Джулио Каппелини, Филипп Старк, Фабио Новембре, Ора Ито, Хайме Айон, Рон Гилад и многие другие, а также вывела на новый уровень работы молодых российских дизайнеров, презентовав их международному дизайн-сообществу.

В рамках образовательно-лекционной программы MDW в Школе дизайна РАНХиГС прочитают лекции Андрей Боков (президент Международной академии архитектуры), Михаил Хазанов (архитектор, академик IAA Международной академии архитектуры, профессор МАРХИ), Хусама Чайя (Проект Эхо-Град) и другие.

Школа дизайна РАНХиГС открыта в 2011 году и является одним из самых молодых и активно развивающихся структурных подразделений Президентской академии. Программы подготовки дизайнеров вобрали в себя лучшее из мировой практики организации и содержания учебного процесса. Студенты Школы дизайна не только выполняют задачи по визуализации, но и учатся работать в проектных командах со специалистами по рекламе, проектными менеджерами, аналитиками, самостоятельно ставить проектные задачи и вести диалог с заказчиком на понятном ему языке. Кроме того, в обучение входят программы по управлению дизайн-проектами, бюджетированию, креативному маркетингу и менеджменту, управлению персоналом.