Лекция «Мужской мир Dior. От ароматов до ухода» пройдет 19 февраля в рамках проекта «Школы красоты Dior», сообщают организаторы.

В канун 70-летия создания Дома Dior, несколько раз в месяц в творческом пространстве «Символ» ведущие эксперты Dior проводят лекции и уроки красоты.

Слушатели лекции, посвященной мужскому миру Dior, узнают, как подобрать аромат Dior для мужчин; какие тайны и особенности скрыты в каждом: «брутальность и дерзость или шлейф утонченности и изысканности, городской соблазн или свобода путешествий»; как правильно ухаживать за кожей, чтобы надолго сохранить ее упругость, свежесть и сияние; обладает ли кожа мужчин специфическими особенностями.

Лекцию проведет Раксана Жидкова, старший тренинг-менеджер и эксперт Дома Dior.

Дата: 19 февраля. Время: 12:00-13:30.

Адрес: Творческое пространство «Символ», Золоторожский Вал, д. 11, корп. 20.

Творческое пространство «Символ» - социально-культурный и просветительский проект. Каждые выходные здесь проходят: творческие и образовательные мастер-классы, лекции, семинары, презентации, курсы и т.д. Тематики событий: культура, искусство, творчество, дизайн, архитектура, окружающая среда, кино, медиа, наука, мода, фото, путешествия, здоровье, языки, кулинария, музыка и др. Пространство выполнено в современном стиле Loft.

Фотография предоставлена организаторами.