|
|
«Школа красоты Dior» организует лекцию, посвященную мужскому миру модного дома
16.02.2017 22:57
Лекция «Мужской мир Dior. От ароматов до ухода» пройдет 19 февраля в рамках проекта «Школы красоты Dior», сообщают организаторы.
В канун 70-летия создания Дома Dior, несколько раз в месяц в творческом пространстве «Символ» ведущие эксперты Dior проводят лекции и уроки красоты.
Слушатели лекции, посвященной мужскому миру Dior, узнают, как подобрать аромат Dior для мужчин; какие тайны и особенности скрыты в каждом: «брутальность и дерзость или шлейф утонченности и изысканности, городской соблазн или свобода путешествий»; как правильно ухаживать за кожей, чтобы надолго сохранить ее упругость, свежесть и сияние; обладает ли кожа мужчин специфическими особенностями.
Лекцию проведет Раксана Жидкова, старший тренинг-менеджер и эксперт Дома Dior.
Дата: 19 февраля. Время: 12:00-13:30.
Адрес: Творческое пространство «Символ», Золоторожский Вал, д. 11, корп. 20.
Творческое пространство «Символ» - социально-культурный и просветительский проект. Каждые выходные здесь проходят: творческие и образовательные мастер-классы, лекции, семинары, презентации, курсы и т.д. Тематики событий: культура, искусство, творчество, дизайн, архитектура, окружающая среда, кино, медиа, наука, мода, фото, путешествия, здоровье, языки, кулинария, музыка и др. Пространство выполнено в современном стиле Loft.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте