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Школы могут помочь обучать кадры для легпрома Пензенской области

11.10.2017  07:17

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу села Николо-Барнуки в рамках рабочей поездки в Сосновоборский район.

Как пишет «Пенза-Пресс», в рамках встречи с представителями учебного заведения губернатор посетил класс технологии для девочек, где установлены швейные машины трех типов, предназначенные для обучения школьниц навыкам шитья разного уровня.

Как отметили педагоги, в селе работает швейный цех, где трудоустроены многие выпускницы.

«Очень хорошо, когда девушка умеет шить с детства. Для многих это становится профессией, которая сегодня очень нужна. Ко мне обращаются руководители предприятий швейного кластера, сообщают о том, что кадровая проблема стоит очень остро. Чтобы решить ее, мы на уровне правительства приняли решение о введении мер стимулирующего характера с тем, чтобы молодежь приходила в отрасль.

Швейная отрасль развивается, ей нужен приток специалистов, поэтому мы поддерживаем школы и приобретаем для занятий хорошие швейные машины», — отметил Иван Белозерцев.

Он порекомендовал руководству школы активнее заниматься продвижением швейной продукции, изготавливаемой ученицами.

«У этой продукции — невысокая цена при хорошем качестве. Она будет интересна многим бюджетным учреждениям — детским садам, больницам. Реализацией нужно заниматься, это дополнительные деньги», — подчеркнул губернатор.

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