В Show Room BFW, проходящем в ТРЦ Galleria Minsk, 17 декабря открылся корнер грузинских дизайнеров, сообщает пресс-центр BFW.

Georgian Designers’ Boutique, идея создания которого принадлежит Надежде Моцонели, презентовал уникальные модели ручной работы, пронизанные национальным колоритом, богатством красок, яркостью стиля от дизайнеров:

Тинатин Магалашвили — одежда pret-a-porte;

Мадоны Харатишвили — концептуальная обувь;

Эки Джавахишвили — одежда в стиле национального костюма;

Эки Бузаладзе — коллекция одежды в деловом стиле и в стиле casual;

Майи Микашавидзе — украшения.

Стоит отметить, что коллекции дизайнеров были неоднократно представлены на неделях высокой моды в Израиле, Париже, Белоруссии.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.