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Show Room BFW представил корнер дизайнеров из Грузии

20.12.2016  22:40

В Show Room BFW, проходящем в ТРЦ Galleria Minsk, 17 декабря открылся корнер грузинских дизайнеров, сообщает пресс-центр BFW.

Georgian Designers’ Boutique, идея создания которого принадлежит Надежде Моцонели, презентовал уникальные модели ручной работы, пронизанные национальным колоритом, богатством красок, яркостью стиля от дизайнеров:

  • Тинатин Магалашвили — одежда pret-a-porte;
  • Мадоны Харатишвили — концептуальная обувь;
  • Эки Джавахишвили — одежда в стиле национального костюма;
  • Эки Бузаладзе — коллекция одежды в деловом стиле и в стиле casual;
  • Майи Микашавидзе — украшения.

Стоит отметить, что коллекции дизайнеров были неоднократно представлены на неделях высокой моды в Израиле, Париже, Белоруссии.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.

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