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Show Room BFW представил корнер дизайнеров из Грузии
20.12.2016 22:40
В Show Room BFW, проходящем в ТРЦ Galleria Minsk, 17 декабря открылся корнер грузинских дизайнеров, сообщает пресс-центр BFW.
Georgian Designers’ Boutique, идея создания которого принадлежит Надежде Моцонели, презентовал уникальные модели ручной работы, пронизанные национальным колоритом, богатством красок, яркостью стиля от дизайнеров:
Стоит отметить, что коллекции дизайнеров были неоднократно представлены на неделях высокой моды в Израиле, Париже, Белоруссии.
Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.
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