25.01.2017 21:57

Американская актриса Памела Андерсон подарит Мелании Трамп шубу из российского эко-меха, сообщает ИА «РИА Новости».

Супруге нового президента США Дональда Трампа Мелании Трамп презентуют шубу из российского эко-меха. Такое заявление сделала американская актриса Памела Андерсон.

«Я собираюсь послать ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сказала она во время встречи организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в Вашингтоне.

Памела Андерсон — активист по защите животных и ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).