Новости
НачалоНовостиШуба из российского эко-меха достанется Мелании Трамп
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Шуба из российского эко-меха достанется Мелании Трамп

25.01.2017  21:57

Американская актриса Памела Андерсон подарит Мелании Трамп шубу из российского эко-меха, сообщает ИА «РИА Новости».

Супруге нового президента США Дональда Трампа Мелании Трамп презентуют шубу из российского эко-меха. Такое заявление сделала американская актриса Памела Андерсон.

«Я собираюсь послать ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сказала она во время встречи организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в Вашингтоне.

Памела Андерсон — активист по защите животных и ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).

Просмотров: 102
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1231 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте