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Шуба из российского эко-меха достанется Мелании Трамп
25.01.2017 21:57
Американская актриса Памела Андерсон подарит Мелании Трамп шубу из российского эко-меха, сообщает ИА «РИА Новости».
Супруге нового президента США Дональда Трампа Мелании Трамп презентуют шубу из российского эко-меха. Такое заявление сделала американская актриса Памела Андерсон.
«Я собираюсь послать ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сказала она во время встречи организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в Вашингтоне.
Памела Андерсон — активист по защите животных и ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).
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