В рамках выставки Sport Casual Moscow скандинавский производитель одежды для всей семьи презентует коллекцию сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.

С 1913 года компания Didriksons разрабатывает коллекции повседневной одежды из высокотехнологичных материалов.

В новой коллекции Весна-Лето 2018 вся верхняя одежда изготовлена из непромокаемых и непродуваемых, но «дышащих» мембранных тканей, швы и клапаны проклеены или пропаяны, использованы водонепроницаемые молнии и кнопки. В ассортименте представлены также суперлегкие куртки с небольшим количеством утеплителя, которые могут служить самостоятельной верхней одеждой или вторым слоем, мягкий трикотаж из флиса, смешанных тканей и органического хлопка, аксессуары, обувь из натурального каучука.

Каждую модель коллекции характеризует свой набор специфических свойств – система защиты и функциональности. Didriksons уделяет большое внимание деталям: регулировка длины и объема деталей, водонепроницаемая фурнитура, проклеенные или пропаянные швы, эргономичный крой.

При разработке каждой коллекции Didriksons придает большое значение детским линиям. Продлить срок использования детской одежды позволяет уникальное конструкторское решение: специальный шов внутри рукавов и штанины, распустив который можно увеличить размер изделия. Таким образом, одежда «растет» вместе с ребенком. Новинка сезона весна-лето 2018 – капсульная коллекция для маленьких любителей водных видов спорта – одежда для серфинга и игр на пляже. Эту коллекцию отличают высокотехнологичные ткани и крой, а также дополнительная функция – защита от вредного воздействия ультрафиолета с показателем фильтра выше 50.

Выставка Sport Casual Moscow пройдет 13-15 июня 2017 года в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа». На выставке будут представлены бренды спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров: «Баск», Beco, Bilcee, BIO Connection, Cooper, Daze, Didriksons1913, Dzeta, EMDI, FiveSeasons, Grishko, Grisport, Hispo, Icepeak, Li-Ning, Luhta, Rukka, Satila, Stayer, Technology of Comfort, Tenson, TopLand, Torstai, Trespass, UN1TA и др.

Фотографии предоставлены организаторами.