28.04.2017 00:48

Профессиональные швеи и студенты профильных вузов Пензенской области примут участие в конкурсе в Кузнецке за звание лучшего в своей специальности, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

В пятницу, 28 апреля, в Кузнецком многопрофильном колледже пройдет областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Заявки на участие подали представители «Пензенской швейной фабрики имени Клары Цеткин», компаний «Верди», «Фабула», «Даймонд», «Кузнецкая одежда плюс», ИП Ильдейкина В.Е., ИП Воробьева Т.М. и др. Свое мастерство продемонстрируют и учащиеся кузнецкого многопрофильного колледжа, а также колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

По итогам соревнований конкурсная комиссия определит победителей и призеров, которые будут награждены ценными призами.