25.05.2017 20:15

Швейная фабрика «Малахит» награждена в городском конкурсе «Предприниматель года», сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

В Пятигорске прошло награждение призеров городского конкурса «Предприниматель года». Торжественная церемония была организована в зале администрации столицы СКФО 24 мая. Победителей определяли в двух номинациях: «Предприниматель года в сфере производства» и «Предприниматель года в сфере услуг».

В номинации «Предприниматель года в сфере производства» была отмечена швейная фабрика «Малахит». Компания заняла второе место.

Конкурс проводится в Пятигорске третий го подряд.

Швейное предприятие «Малахит» основано в 1998 году. Производит более 100 наименований продукции: сорочки и пижамы, трикотажные платья и сарафаны, майки, блузы, джемпера, халаты, футболки.