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Швейная фабрика «Надэкс» удостоена премии «Лидер года — 2016»

28.12.2016  21:26

Мозырская швейная фабрика «Надэкс» стала лауреатом белорусской премии «Лидер года — 2016» в двух номинациях, сообщает пресс-служба компании.

В конце ноября в Минске прошла церемония награждения лауреатов премии «Лидер года — 2016». Дипломы и памятные статуэтки получили более 30 белорусских компаний.

Предприятие «Надэкс» стало победителем сразу в двух номинациях: «Товары народного потребления — Одежда» за высокие потребительские свойства выпускаемой продукции; «Товары народного потребления — Товары для детей» за высокое качество и стиль школьных блуз.



Премия «Лидер года» вручается второй год подряд.

Мозырская швейная фабрика «Надэкс» организована в 1944 году как фабрика пошива одежды и обуви «Индпошив». С апреля 1947 года выпуск обуви прекратился.

Фотографии с сайта компании.

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