26.05.2017 20:09

Фабрика «Одема» представила в Тирасполе инвестиционный проект по модернизации оборудования, сообщает пресс-служба правительства Приднестровской Молдавской Республики.

На совещании в правительстве ПМР были представлены инвестиционные проекты, целью которых является модернизация оборудования ряда приднестровских предприятий.

Свой проект представила швейная фабрика «Одема». Доклад зачитал заместитель директора Владимир Юраш. Он отметил, что в первую очередь планируется обновить машинный парк. При закупке 36 швейных аппаратов у предприятия появится возможность расширить штат на несколько десятков человек. Необходим также электронный раскройщик.

«На сегодняшний день такая машина одна и это большие проблемы создает, когда она выходит из строя. Малейший компьютерный сбой и программа начинает зависать. Необходимо новое программное обеспечение, которое позволит через удаленный доступ заходить к нам и устранять все недостатки», - сказал он.



