|
|
Швейная фабрика «Одема» в ПМР нуждается в модернизации
26.05.2017 20:09
Фабрика «Одема» представила в Тирасполе инвестиционный проект по модернизации оборудования, сообщает пресс-служба правительства Приднестровской Молдавской Республики.
На совещании в правительстве ПМР были представлены инвестиционные проекты, целью которых является модернизация оборудования ряда приднестровских предприятий.
Свой проект представила швейная фабрика «Одема». Доклад зачитал заместитель директора Владимир Юраш. Он отметил, что в первую очередь планируется обновить машинный парк. При закупке 36 швейных аппаратов у предприятия появится возможность расширить штат на несколько десятков человек. Необходим также электронный раскройщик.
«На сегодняшний день такая машина одна и это большие проблемы создает, когда она выходит из строя. Малейший компьютерный сбой и программа начинает зависать. Необходимо новое программное обеспечение, которое позволит через удаленный доступ заходить к нам и устранять все недостатки», - сказал он.
Фабрика «Одема» имени В. Соловьевой основана в 1945 году. На предприятии трудится около 400 человек. В числе партнеров «Одемы» европейские и американских бренды: Mariella Spa, MaxMara, PaJermo, Armani, Dolce&Gabbana, Martinelli. Фабрика производит разнообразные модели пальтово-костюмного и платьево-блузочного ассортимента.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте