14.04.2017 06:56

Швейную фабрику откроют в ближайшие дни в сельском поселении Али-юрт Назрановского района Ингушетии. Предприятие входит в число запланированных к сдаче объектов, возведенных в рамках финансирования ФЦП социально-экономического развития республики до 2016 года.

По данным властей региона, сейчас спрос на одежду в России на 80% удовлетворяется товарами иностранных государств. Прямая зависимость стоимости импортной продукции от колебаний валютных курсов и, прежде всего, роста доллара, делает ее все более дорогостоящей для российского потребителя. Как федеральные, так и региональные власти намерены изменить ситуацию и максимально заместить ввозимые изделия легкой промышленности отечественными аналогами.





Как пишет интернет-газета «Ингушетия», на фабрике ежегодно предполагается выпускать В ассортимент выпускаемой продукции войдут куртки, джинсы, пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты, подушки. Только брюк из джинсовой ткани планируется выпускать более 155 тысяч изделий в год.

В рамках поручений главы республики параллельно со строительством проведена подготовка персонала для работы на швейной фабрике. Коллектив предприятия будет состоять преимущественно из женщин, проживающих в селе Али-юрт и близлежащих населенных пунктах. Швейному делу в настоящее время обучено несколько сот человек.

Между тем, как говорится в сообщении Минпромторга РФ, делегация министерства во главе с Денисом Мантуровым посетит Республику Ингушетия с рабочей поездкой. В рамках визита гости и глава республики Юнус-бек Евкуров откроют, в том числе, фабрику «Швейное объединение «Ингушетия».