23.03.2017 00:04

До 400 человек готовы трудоустроить на швейной фабрике «Жанарыс» в Мангистауской области Казахстана, пишет «Тумба».

Акиму Мангистауской области Ералы Тугжанов побывал с рабочим визитом в городе Жанаозен, где расположена швейная фабрика «Жанарыс». Здесь он встретился с руководителем предприятия Жанбырбаем Дарменовым, который рассказал о планах и перспективах компании.

«На сегодняшний день мы принимаем заказы от крупных предприятий региона на изготовление качественной и удобной сцецодежды для нефтяников, работников здравоохранения, образования и сферы услуг, форменную одежду для сотрудников правоохранительных органов, а также для нужд населения. Сейчас в цехах работает 400 сотрудников и есть возможность трудоустроить еще 400 человек», - отметил директор компании «Жанарыс».

Швейная фабрика «Жанарыс» входит в число самых крупных предприятии в сфере легкой промышленности в Мангистауской области. На предприятии внедрена международная сертификация ISO 9001: 2000.