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Швейная компания «Пик» оштрафована на 1 млн рублей

02.08.2017  22:24

Причиной штрафа в 1 млн рублей, который заплатит швейная компания «Пик», стала взятка начальнику колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Мордовия.

Компания «Пик» из Мордовии оштрафована на 1 млн рублей. Причиной послужила взятка, которую в интересах предприятия, передал его представитель бывшему начальнику исправительной колонии №13. В обмен на 174,5 тыс. рублей тот обеспечивал бесперебойное производство швейной продукции, которую затем реализовывал в пользу фирмы «Пик».

Прокурор Республики Мордовия возбудил в отношении компании «Пик» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). После его рассмотрения суд назначил штраф. 

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