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Швейная мастерская кройки и шитья Бишкека организовала благотворительную акцию
09.02.2017 18:51
В Киргизии пройдет акция по сбору средств для детского хосписа, организованная столичной мастерской кройки и шитья, пишет Sputnik.
В Бишкеке мастерская кройки и шитья проведет благотворительную акцию, призванную собрать средства для детского хосписа. Все желающие смогут прийти в мастерскую 4 марта и изготовить косметичку. Стоимость одного изделия — 200 сомов, 50% от которых пойдут на счет хосписа.
«Это хорошая возможность помочь больным детям. Мы на этом не заработаем, только покроем себестоимость. Просто приходите, сшейте косметичку для себя или для родного человека и помогите, тем более уже скоро 8-е марта», - отметил представитель мастерской Григорий Дзогоев.
Ожидается, что в акции примут участие от 50 до 70 человек.
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