09.12.2016 22:11

Директор института экономики Национальной академии наук Киргизии считает, что будущее швейной отрасли страны в брендировании, пишет Tazabek.

В Киргизии 8 декабря прошла научно-практическая конференция «25 лет независимости КР: Итоги и стратегии будущего». Директор института экономики НАН КР Токтобубу Дыйканбаева в рамках встречи рассказала о своем видении развития швейной отрасли страны.

По ее мнению, представителям этого сектора необходимо заниматься брендированием и привлекать в Киргизию иностранные марки.

«Вот Sela начала в 90-м году. Вы посмотрите, она весь мир заполонила. Швейная отрасль должна тащить сюда бренды и здесь отшивать на рынок ЕАЭС. Это дало бы технологии и высокую добавленную стоимость, навыки, рабочие места и так далее. Услуги, это, конечно, хорошо, но в услугах нам нужно ориентироваться на IT», — резюмировала Токтобубу Дыйканбаева.