06.02.2017 23:46

Аппарат правительства Киргизии опровергает заявление депутата Жогорку Кенеша о критическом уровне швейной промышленности в стране сообщает пресс-служба госоргана.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Киргизии Омурбек Текебаев выразил мнение, что швейная промышленность республики находится на грани разрушения. Аппарат правительства страны дал комментарии по этому поводу.

Согласно данным ассоциации «Легпром» наблюдается увеличение заказов из России и Казахстана на швейные изделия. Фабрики загружены на 100% и испытывают недостаток лишь в профессиональных кадрах.

Разночтения в объемах экспорта швейной продукции связаны с тем, что основная ее масса производится индивидуальными предпринимателями, работающими на патентной основе. Их работа редко учитывается статистическими органами, как и поставки через рынок «Дордой».

В настоящее время завершается работа по разработке механизма оптимизации учета текстильно-швейной продукции для выявления реального положения дел в данной отрасли.