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Швейные фабрики «Орел» и «Золотая нива» проверит инспекция труда
23.03.2017 00:17
В апреле государственная инспекция труда по Смоленской области посетит сафоновскую швейную фабрику «Орел» и вяземскую швейную фабрику «Золотая нива», сообщает пресс-служба контрольного органа.
Государственная инспекция труда по Смоленской области уведомляет предприятия о проведении плановых проверок. В апреле сотрудники служба посетят 12 организаций. Среди них - сафоновская швейная фабрика «Орел» и вяземская швейная фабрика «Золотая нива».
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