23.03.2017 00:17

В апреле государственная инспекция труда по Смоленской области посетит сафоновскую швейную фабрику «Орел» и вяземскую швейную фабрику «Золотая нива», сообщает пресс-служба контрольного органа.

Государственная инспекция труда по Смоленской области уведомляет предприятия о проведении плановых проверок. В апреле сотрудники служба посетят 12 организаций. Среди них - сафоновская швейная фабрика «Орел» и вяземская швейная фабрика «Золотая нива».