03.03.2017 22:04

За счет иностранных инвестиций в швейную отрасль Ирана в стране планируют обеспечить работой на дому до 500 тыс. человек, пишет ИА Iran.ru.

После реализации совместного комплексного плана действий (JCPOA) швейная отрасль Ирана может стать интересна иностранным инвесторам. Об этом в четверг журналистам рассказал министр кооперации, труда и социальной защиты населения страны Али Рабии.

Он также отметил, что полученные средства позволят загрузить работой на дому до 500 тыс. человек.

Али Рабии считает, что инвестиции в швейную отрасль Ирана может быть перспективны для всех.