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Швейный рынок Ирана рассчитывает на иностранные инвестиции
03.03.2017 22:04
За счет иностранных инвестиций в швейную отрасль Ирана в стране планируют обеспечить работой на дому до 500 тыс. человек, пишет ИА Iran.ru.
После реализации совместного комплексного плана действий (JCPOA) швейная отрасль Ирана может стать интересна иностранным инвесторам. Об этом в четверг журналистам рассказал министр кооперации, труда и социальной защиты населения страны Али Рабии.
Он также отметил, что полученные средства позволят загрузить работой на дому до 500 тыс. человек.
Али Рабии считает, что инвестиции в швейную отрасль Ирана может быть перспективны для всех.
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