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Швейный цех компании «Колибри» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии

24.07.2017  07:20

Минэкономразвития Башкирии включило в перечень приоритетных инвестиционных проектов швейный цех компании «Колибри» в Баймакском районе.

Как пишет РБК со ссылкой на данные ведомства, объем инвестиций в проект оценивается в 32,3 млн рублей, будет создано 202 рабочих места. Цех будет выпускать изделия из синтепона и обеспечит работой около 500 человек.

Швейные предприятия компании «Колибри» работают в нескольких селах Абзелиловского, Баймакского и Зилаирского районов и производят детскую, домашнюю, спортивную одежду, спецодежду. Владельцем и директором компании является Линара Загитова.

Как напомнили в министерстве, в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии входит 74 проекта общей стоимостью свыше 463,9 млрд рублей. Проекты, получившие статус приоритетных, получают льготы по налогу на прибыль и имущество, а также льготные условия подключения к сетям.
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