30.12.2016 22:37

Новое постановление правительства Узбекистана предоставляет таможенные и налоговые льготы швейным предприятиям, пишет Sputnik.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, по которому швейные предприятия республики получают ряд льгот и преференций.

Часть компаний легкой промышленности освобождается до 1 января 2020 года от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд. Также им предоставляется возможность не платить таможенные пошлины за импортируемое оборудование, комплектующие и сырье, не производимые в Узбекистане. Льготы распространяются на фирмы, доля выручки которых от производства хлопчатобумажных, смесовых и шелковых тканей, швейных, трикотажных и кожаных изделий, головных уборов, чулочно-носочных изделий, текстильной галантереи, фурнитуры и аксессуаров в общем объеме реализации составляет не менее 60% по итогам года.

С 1 января 2017 года предприятия легкой промышленности Узбекистана освобождаются от обязательной продажи банкам части выручки в иностранной валюте, полученной от экспорта. В список льготников войдут компании, выпускающие и экспортирующие хлопчатобумажные, смесовые и шелковые ткани, швейные и трикотажные изделия, головные уборы, чулочно-носочные изделия и текстильную галантерею.











