С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиШвейцарская марка Caterina Leman примет участие в выставке СРМ
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Интерткань 2017» пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

Швейцарская марка Caterina Leman примет участие в выставке СРМ

14.02.2017  09:15

В рамках Collection Première Moscow бренд Caterina Leman представит коллекцию текущего сезона весна-лето 2017, а также капсулу сезона осень-зима 2017/2018, сообщают организаторы.

Показ коллекции Caterina Leman весна-лето 2017 состоится 21 февраля в 14:00 в зале 8-3. Более подробно ознакомиться с коллекцией и оформить заказы можно во все дни работы выставки на стенде В16, в зале 8-2.

Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.

Фотография предоставлена организаторами.

Просмотров: 47
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1243 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте