В рамках Collection Première Moscow бренд Caterina Leman представит коллекцию текущего сезона весна-лето 2017, а также капсулу сезона осень-зима 2017/2018, сообщают организаторы.

Показ коллекции Caterina Leman весна-лето 2017 состоится 21 февраля в 14:00 в зале 8-3. Более подробно ознакомиться с коллекцией и оформить заказы можно во все дни работы выставки на стенде В16, в зале 8-2.

Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.

Фотография предоставлена организаторами.