Лимитированная коллекция «Хозяйка медной горы» от российского бренда Sirinbird объединила платок, шаль, мужские бабочки, маски для сна, а также твилли, сообщается в пресс-релизе компании.

Создатель марки Ирина Батькова переосмысливает сказку Павла Бажова, создавая «уникальный образ царицы самоцветов, хранительницы тайн прекрасного и секрета вечного творчества».

«Хозяйка медной горы» Sirinbird сочетает в своем дизайне уральские самоцветы – изумруд и малахит.

В коллекции впервые предлагают твилли: один из самых актуальных аксессуаров последнего года. Шелковая лента шириной 5 см и длиной 70 см создает дополнительный акцент в образе современной женщины: браслет, галстук, ремень, украшение для сумки – возможности применения ограничены лишь фантазией.

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.