04.10.2017 07:14

Чистая прибыль Hennes & Mauritz AB (H&M) в третьем квартале финансового года обвалилась на 20,4% в годовом сопоставлении, пишет Financial Times.

Показатель составил 3,8 млрд шведских крон, или 470 млн долларов. Обвал стал следствием маркетинговой стратегии компании, которая текущим летом предлагала покупателям значительные скидки на свою продукцию.

Второй важной причиной в компании назвали сокращение числа посетителей в магазинах на нескольких из уже сформировавшихся рынках, причем ситуацию не спас даже спрос в онлайн-секторе продаж.