09.12.2016 14:20

Второй часовой завод «Слава» объявил об внеочередном общем собрании акционеров, информация размещена на сайте предприятия.

Собрание акционеров «Слава» состоится 22 декабря 2016 года по адресу: город Москва, улица Верхняя, дом 34, строение 1, второй этаж.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой (дополнения № 2 к кредитному соглашению от 10 февраля 2014 года № 110100/1394).

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, которые одновременно являются крупными сделками (дополнения № 2 к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) от 08 апреля 2014 года № 110200/1394-ДИ/1, дополнения № 1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 21 мая 2014 года № 110200/1394-ДИ/2, дополнения № 2 к договору последующего залога акций от 08 апреля 2014 года № 110200/1394-ДПЗА/2).

С материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 10, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

Список акционеров для участия на собрании будет составлен по состоянию реестра на 29 ноября 2016 года.

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Второго часового завода «Слава» имеют права владельцы:

- обыкновенных именных бездокументарных акций;

- привилегированных именных бездокументарных акций.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

МОАО «Слава» (Второй часовой завод) занимается производством часов. Генеральный директор — Соловьев Дмитрий Борисович. Также «Слава» работает еще по 17 направлениям. Размер уставного капитала 48 799 руб. Организация насчитывает два филиала и две дочерние компании.