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«Славянка» вновь стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

15.12.2016  17:02

Псковская швейная фабрика «Славянка» получила диплом лауреата конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2016 года, говорится в сообщении компании.

Дипломом лауреата награждена верхняя детская одежда торговых знаков Truvor, Roderick, Fasti Donici, а дипломом участника — верхняя мужская одежда торговых знаков Truvor, Dovmont, Fasti Donici.

«В очередной раз мы стали победителями конкурса, вошли в каталог «100 лучших товаров России» — получили дипломы на детскую и мужскую продукцию. Мы аттестованы полностью. Мы имеем право знак лучших российских товаров печатать на подвесных ярлыках нашей продукции. Это говорит о высоком качестве изделий. В наше время, когда каждый пытается выйти на рынок любым способом, а за качество не хочет отвечать, я считаю, что абсолютно правильно и необходимо применять такие методы отбора лучших товаров и обозначать эти товары особым знаком», — сообщила директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года в целях стимулирования предприятий к выпуску качественной и конкурентоспособной продукции, а также для широкого информирования потребителей о качественных отечественных товарах в интересах их продвижения на внутренние и внешние рынки. В Псковской области проведение конкурса организует федеральное бюджетное учреждение «Псковский центр стандартизации и метрологии» при поддержке администрации Псковской области.

Фотография предоставлена компанией.

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