12.12.2016 14:46

Псковская швейная фабрика «Славянка» вошла в десятку российских производителей продукции легкой промышленности, говорится в сообщении компании.

В рамках ежегодного Форума легкой промышленности были подведены итоги работы отрасли, проведен анализ состояния и перспектив развития легкой промышленности. Представители «Славянки» принимали активное участие в обсуждении данных вопросов.

Одним из главных событий мероприятия было подведение итогов конкурса «Топ-10 2016 года» среди российских производителей легкой промышленности.

Предприятие «Славянка» стало победителем конкурса в номинации «Живая легенда» за вклад в инновационное развитие легкой промышленности.

Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии.

Фотография предоставлена компанией.