Новости
НачалоНовости«Славянка» вошла в топ-10 производителей продукции легкой промышленности
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

«Славянка» вошла в топ-10 производителей продукции легкой промышленности

12.12.2016  14:46

Псковская швейная фабрика «Славянка» вошла в десятку российских производителей продукции легкой промышленности, говорится в сообщении компании.

В рамках ежегодного Форума легкой промышленности были подведены итоги работы отрасли, проведен анализ состояния и перспектив развития легкой промышленности. Представители «Славянки» принимали активное участие в обсуждении данных вопросов.

Одним из главных событий мероприятия было подведение итогов конкурса «Топ-10 2016 года» среди российских производителей легкой промышленности.

Предприятие «Славянка» стало победителем конкурса в номинации «Живая легенда» за вклад в инновационное развитие легкой промышленности.

Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 117
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте