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Снижены пошлины на торговлю текстильной продукцией между Узбекистаном и странами ЕС

16.12.2016  00:07

Европарламент проголосовал за принятие «текстильного протокола», который позволяет снизить пошлины на импорт швейной продукции из Узбекистана, сообщает ИА Sputnik.

«Текстильный протокол», утверждающий правила двусторонней торговли между ЕС и Узбекистаном, ратифицирован Европарламентом. Он закрепляет снижение пошлин на импорт текстильной продукции из республики.

Депутаты проголосовали за принятие протокола, так как Узбекистан выполнил требования 2011 года по искоренению детского труда на хлопковых плантациях. Однако при сборе «белого золота» по-прежнему задействованы студенты и госслужащие. Европейские чиновники призывают руководство Узбекистана усилить сотрудничество с Международной организацией труда, чтобы справиться с ситуацией.



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