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«Собинская швейная фабрика» награждена конкурсом «Владимирская марка»

20.01.2017  20:33

В категории «Промышленные товары для населения» конкурса «Владимирская марка» отмечена «Собинская швейная фабрика», сообщает пресс-служба ФБУ «Владимирский ЦСМ».

«Владимирская марка» - традиционный областной конкурс качества продукции. Он проводится с целью популяризации достижений промышленности области, мотивации товаропроизводителей к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых в регионе товаров и услуг.

Награждение по результатам конкурса 2016 года прошло в конце декабря. Победителями стали 19 организаций, которым вручены дипломы и памятные призы.

В категории «Промышленные товары для населения» награду получила «Собинская швейная фабрика».

«Собинская швейная фабрика» производит продукцию преимущественно на экспорт. Предприятие сотрудничает с немецкими фирмами Euro-Dress и Adidas. Ежегодно фабрика выпускает более 700 тыс. изделий 1,8 тыс. моделей. 

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