14.07.2017 23:55

Наблюдательным советом «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» принято решение о передаче компанией «Игедо» 30 сентября 2017 года выставки моды CPM ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». В то же время Наблюдательный совет принял решение о продаже всей доли компании «Игедо», принадлежащей компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ», второму акционеру - Филиппу Кронену, сообщается в пресс-релизе ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».

Обе компании: и «Игедо», и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» - являлись дочерними компаниями «Мессе Дюссельдорф ГмбХ».

Филипп Кронен, управляющий партнер компании «Игедо», заявил: «Сегодня меня одновременно переполняют чувства радости и грусти! С одной стороны, я рад, что, компания «Игедо» снова станет на 100% семейным бизнесом, с другой стороны, «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» была и остается прекрасным партнером, о работе с которым можно только мечтать. Теперь нужно идти только вперед и в полной мере сконцентрировать все усилия на подготовке и успешном проведении выставок по одежде и обуви непосредственно в городе Дюссельдорфе. Разумеется, я также рад принятому решению, совместно организовывать выставку CPM в Москве под руководством коллег ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».

Вернер М. Дорншайдт, председатель правления «Мессе Дюссельдорф ГмбХ», отметил: «Продавая долю компании «Игедо», господину Кронену, мы понимаем важность продолжения многолетней и профессиональной традиции проведения выставок моды в городе Дюссельдорфе. Для нас пришло время переструктурировать выставочные направления в концерне «Мессе Дюссельдорф ГмбХ». С передачей в феврале 2017 года выставки обуви компании «Игедо» мы поступательно движемся в данном направлении».

Томас Штенцель, генеральный директор ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», заключил: «Учитывая интенсивное развитие российского рынка, официальное решение, сделать выставку CPM российским мероприятием, является логичным и последовательным. Организация вставки будет происходить в тесном сотрудничестве с надежными международными партнерами, прежде всего с коллегами из компаний «Игедо» и «Мессе Дюссельдорф ГмбХ», что позволит нам и в дальнейшем гарантировать высокий уровень выставки CPM».

Впервые выставка моды CPM была проведена в 2003 году совместно компанией «Игедо», «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». Группа компаний «Мессе Дюссельдорф» открыла представительство компании на территории бывшего Советского Союза еще в 1979 году, а в 2002 году представительство было преобразовано в российское предприятие - ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». Это позволило компании значительно расширить круг клиентов и спектр оказываемых услуг. С 2010 года ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» является членом Российского союза выставок и ярмарок, что говорит о стопроцентной интеграции и локализации на российском рынке. Плодотворное сотрудничество с многочисленными российскими партнерами позволяет ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» на протяжении многих лет реализовывать от 10 до 20 успешных международных специализированных выставочных проектов по различной тематике не только в Москве, но и в различных регионах России.