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Союз IndustriAll добился освобождения рабочих швейных предприятий в Бангладеш

03.03.2017  22:16

Благодаря успеху кампании LabourStart в Бангладеш освободят всех арестованных профсоюзных активистов и работников швейных производств, сообщает пресс-служба союза IndustriAll.

В прошлый четверг, 23 февраля, между бангладешским советом IndustriALL (IBC), министерством труда и ассоциацией производителей и экспортеров одежды Бангладеш было заключено трехстороннее соглашение. Согласно ему уже освобождено большинство из 35 арестованных в декабре рабочих-швейников и профсоюзных активистов. Остальные выйдут из заключения в ближайшее время.

Соглашение было достигнуто в результате масштабной кампании LabourStart, собравшей более 10 тыс. подписей.

«Вопрос, вызвавший в конце прошлого года репрессии против профсоюзов, по-прежнему остается. Мы будем продолжать поддерживать борьбу за повышение заработной платы и внимательно следить за ситуацией до тех пор, пока все обвинения против рабочих не будут сняты», - отметил генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес.

Напомним, что информация об арестах и преследованиях профсоюзных активистов и работников швейной отрасли Бангладеш появилась в начале года

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