17.03.2017 06:42

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и технопарк «Кунцево» заключили соглашение, говорится в сообщении отраслевой организации.

Соглашение, в том числе, предусматривает установление и развитие партнерских отношений и долгосрочное сотрудничество с целью развития новых механизмов поддержки и развития производственных предприятий легкой промышленности, созданию условий для развития кооперации между всеми участниками отрасли на базе комплекса создаваемого технопарка.

По словам генерального директора компании «Проминэкспо» (собственник комплекса) Василия Журавлева, новая профильная площадка для предприятий легкой промышленности в Москве создается при поддержке Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

Основной задачей является создание особой предпринимательской среды и условий для успешного развития производств и появления новых компаний на стыке традиционного производства и новых технологий. На территории планируется создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы компания смогла осуществлять полный цикл производства и искать партнеров и поставщиков необходимых товаров и услуг на территории. Инфраструктура будет развиваться с учетом потребностей производителей и будет включать исследовательские и проектные лаборатории разной направленности, пространства для разного формата работ, детский технопарк, учебный центр для повышения квалификации по основным рабочим специальностям. В технопарке можно будет получить широкий перечень консультационных услуг. «В настоящее время у нас работают 20 компаний по профильным направлениям: производство детской одежды, нижнего белья, спортивной одежды, медицинской одежды, спецодежды», - подчеркнул Василий Журавлев.

По словам президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, определяющей целью сотрудничества с технопарком »Кунцево» станет повышение конкурентоспособности отечественной продукции легкой и текстильной промышленности, а также создание условий для возникновения высокотехнологичных проектов и компаний, в основе которых лежит новая технология или разработка.

При этом управляющей компанией уже ведется информационная работа со швейными предприятиями на предмет возможного размещения на территории комплекса.

Направления технологичных проектов в создаваемом технопарке:

• «умная одежда»;

• роботизация производственных процессов;

• программные продукты для 3D дизайна и подбора одежды;

• новые материалы, «умные ткани», аддитивные технологии;

• наноматериалы и нанотехнологии в производстве;

• биоткани.

В настоящее время технопарк проходит процедуру получения статуса технопарка по программе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы. С получением статуса технопарк будет иметь возможность предоставлять налоговые льготы компаниям, которые будут размещаться на территории технопарка.