22.12.2016 07:13

В РСПП состоялось совместное заседание комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности.

Вообще использование химических волокон и нитей в сырьевой базе отечественной текстильной и легкой промышленности является одним из важнейших направлений развития отрасли, отметил председатель комиссии РСПП, президент Союза химиков Виктор Иванов. В настоящее время доля товаров народного потребления с использованием химических волокон в мире составляет 75% от общего объема потребления, в России — около 45%. В настоящее время производственные мощности по выпуску химволокон недозагружены, более половины потребления составляет импорт (61%). Согласно Стратегии развития химпрома до 2030 года, внутреннее производство через 14 лет должно вырасти почти в 2,5 раза.

В рамках мероприятия его участники обсудили развитие взаимодействия Российского союза химиков и Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности по созданию отечественной сырьевой базы химических волокон и нитей для инновационного развития текстильной промышленности.

Тем не менее, на сегодняшний день, отмечают в Союзлегпроме, в России производство химических нитей стабильно увеличивается, но то же касается химволокон, причем нередко низкокачественных. Результатом же такого «развития» может стать «консервация» проектов по развитию импортозамещения химволокон, химнитей и готовой продукции на этой основе.

По итогам обсуждения, участниками дискуссии принято решение направить в правительство предложения о мерах по развитию отечественного производства прогрессивных химических волокон и нитей для текстильной и легкой промышленности. В частности, предлагается разработать государственную программу («дорожную карту») комплексного развития отечественного производства химических волокон и нитей и наращивания на этой основе выпуска текстильных изделий и включить ее составной частью в план действия правительства по развитию экономики страны до 2025 года.