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Союзлегпром: Формирование зон свободной торговли ЕАЭС со странами Восточной и Юго-Восточной Азии увеличивает поток контрабандной одежды

09.12.2016  07:04

Как говорится в сообщении Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, с созданием бестаможенного экономического пространства в составе стран Таможенного союза, а затем ЕАЭС, поток текстильной контрабанды в РФ растет.

По экспертным оценкам, доля таких «продуктов» на текстильном рынке страны составляет более 30%, а в некоторых случаях достигает и 60%.

Данному тренду способствует формирование зон свободной торговли ЕАЭС со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Именно оттуда в ЕАЭС (и в первую очередь в РФ) направляется основной объем контрафакта.

По словам главы Союзлегпрома Андрея Разбродина, «преобладающая часть восточноазиатских текстильных поставок в РФ — это, как и прежде, в основном контрафакт, демпинговый, как правило, и его реэкспорт через страны Центральной Азии — члены ЕАЭС».

Уже только эти факторы, как считает Андрей Разбродин, могут серьезно затормозить реализацию проектов по импортозамещению во многих секторах рынка легкой промышленности России — особенно по химволокнам, продуктам их переработки, да и по традиционной текстильной продукции. 

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