19.01.2017 07:11

В РСПП прошло совместное заседание комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической. По итогам мероприятия, говорится в сообщении Союзлегпрома, было подготовлено и направлено в Минпромторг и Минэнерго совместное обращение в правительство.

Как констатировали участники мероприятия, на протяжении многих лет намечаемые объемы производства отечественных химических волокон и нитей не выполняются. Так, в 2015 году было выпущено около 151 тысяч тонн этой продукции, при прогнозной оценке 500 тыс. тонн. Это ведет к тому, что растет импорт химических волокон и нитей, который в 2015 году составил более 200 тыс. тонн, а тканей из них порядка 1,0 млрд кв. метров.

Планы импортозамещения выполняются не в полной мере. Неудовлетворительно ведутся работы по привлечению инвестиционных ресурсов для создания современных производств химических волокон и нитей. В этом вопросе проявляется инертность, как со стороны государства в создании условий, так и со стороны бизнеса, в чрезмерной осторожности разумного риска.

В совместном обращении, в частности, предлагается:

1.Просить президента РСПП Александра Шохина направить письмо-обращение главе правительства Дмитрию Медведеву с предложениями о мерах по развитию отечественного производства прогрессивных химических волокон и нитей для текстильной и легкой промышленности.

а) совместно с Союзлегпромом, Российским союзом химиков (PCX) в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности провести в феврале 2017 года совместное совещание работников химического комплекса, текстильной и легкой промышленности, научной общественности, с целью разработки государственной программы («дорожная карта») комплексного развития отечественного химико- текстильного комплекса на базе глубокой переработки углеводородов и древесной целлюлозы «От барреля нефти к квадратному метру текстильных материалов», что позволит увеличить выпуск текстильных изделий с высокой добавленной стоимостью.

б) включить проект государственной программы комплексного развития отечественного химико-текстильного комплекса («дорожной карты») составной частью в разрабатываемый в соответствии с поручением президента Владимира Путина, план действий

правительства, предусматривающий «меры, обеспечивающие достижение, не позднее 2019-2020 годов, темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики».

2.Обратиться в Минэнерго по вопросу сырьевого обеспечения (пара-ксилол, моноэтиленгликоль) для создания к 2020 году отечественных мощностей по производству не менее 500 тысяч тонн в год полиэфирных волокон и нитей для текстильной и легкой, дорожно- строительной, автомобильной и других отраслей промышленности.