28.12.2016 07:24

По словам президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, импортозамещение в отрасли идет медленно и только в тех сегментах, где ситуация обязала развернуться сетевой ритейл к отечественному производителю или были приняты запретительные меры как в госзаказе.

Такое заявление глава отраслевой организации сделал, выступая на круглом столе «Первые точки над и: результаты и перспективы импортозамещения в России». Мероприятие было организовано Российским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Russia).

В мероприятии приняли участие эксперты Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также руководители профессиональных общественных организаций целого ряда отраслей. В числе представителей легкой промышленности в круглом столе в обсуждении приняли участие Союзлегпром, компании «Термопол», Canoe, BASK, дом моды Виктории Андреяновой, 21 Companie, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, несколько швейных фабрик.

Участники дискуссии рассмотрели вопросы импортозамещения и в таких отраслях, как машиностроение и агропромышленный комплекс. Это второй круглый стол по теме импортозамещения, который проводит ICC Russia. И если в рамках первого, состоявшегося в апреле 2015 года, озвучивались по большей части прогнозы, то теперь уже обсуждались первые результаты. По итогам встречи в правительство РФ будет направлена резолюция.