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Союзлегпром намерен подписать соглашение о сотрудничестве с Messe Frankfurt GmbH

11.01.2017  07:40

Сегодня во Франкфурт-на-Майне (Германия) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Союзлегпромом и международной выставочной компанией Messe Frankfurt GmbH.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, подписание состоится в рамках международной выставки домашнего текстиля и товаров для оформления интерьера Heimtextil-2017, организатором которой является Messe Frankfurt.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон по развитию российской текстильной и легкой промышленности и проведение совместных коммуникационно-выставочных проектов в России и за рубежом.

В частности, будет реализован ряд мер, направленных на поддержку российских производственных предприятий текстильной и легкой промышленности в России и за ее пределами. В частности, стороны намерены в целях привлечения российских компаний отрасли к участию в профессиональных выставках объединить усилия для обеспечения индивидуального или коллективного участия российских компаний в профессиональных выставках текстильной промышленности, организуемых группой компаний Messe Frankfurt.

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