28.04.2017 07:10

В московском «Экспоцентре» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) и Союзлегпромом.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, соглашение заключено с целью налаживания сотрудничества между сторонами и органами государственной власти, «направленное на цивилизованное развитие рынка и взаимообеспечение потребностей обеих сторон».

Оно включает совместное изучение ситуации на российском рынке товаров лёгкой и мебельной промышленности по мебельным тканям, комплектующим материалам и фурнитуре (в том числе подкладочные материалы и наполнители для мебели); регулярное обеспечение членов Союзлегпрома и АМДПР подробной информацией по потребностям производителей мебели в России обивочными тканями; оперативное информирование АМДПР со стороны Союзлегпрома об изменениях в нормативно-законодательной базе, касающейся легкой промышленности.

Планируются также взаимодействие сторон в отладке системы «потребитель - поставщик», совместная разработка предложений по изменениям в экономическом законодательстве РФ и ЕАЭС, нацеленных на максимально эффективную интеграцию мебельного и текстильного производства.

Организациями будет проведен ряд совместных мероприятий по проблемам технологического и информационного партнерства легкой и мебельной отраслей, предусматривающие выработку согласованных инициатив и предложений для профильных федеральных ведомств по решению этих проблем.

Важнейшей проблемой сектора, по мнению участников соглашения, является импортозамещение: на российском рынке данной продукции доля импорта превышает 60%.

Как сообщил глава Союзлегпрома Андрей Разбродин, отечественным производителям мебельной ткани, наполнителей и фурнитуры для мебельных компаний необходимо предложить адекватную по цене и качеству замену ассортимента импортной продукции от зарубежных поставщиков. «Решению этих вопросов будет способствовать реализация подписанного соглашения», – подчеркнул он.

В свою очередь, Александр Шестаков, глава АМДПР, сообщил, что «стратегия импортозамещения привела к росту отраслевого экспорта, который по мебели составил около 10%. А по древесным плитам - целых 20%. В сотрудничестве с предприятиями легкой промышленности, предусмотренного подписанным соглашением, вполне возможно обеспечить схожий прорыв также в производстве и экспорте высококачественных тканей для мебели, как и другой текстильной продукции для мебельной отрасли».