Правление Российского
союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о
включении в состав ведущей отраслевой ассоциации новых членов.
Данное решение, говорится в сообщении отраслевой
организации, принято в соответствии с положением «О порядке приобретения и
прекращения статуса члена союза».
Новыми членами Союзлегпрома стали следующие компании:
- московская «Сортекс-Уют», занимающаяся производством
готовых текстильных изделий и постельных принадлежностей: подушек,
наматрицников, пледов, одеял.
- «УК «Земство» («Вологодский текстиль») – производство
готовых текстильных изделий, тканей для медицинской одежды, сорочечных тканей,
тканей для полотна, тканей для постельного белья, гобеленов, вафельного полотна
и др., а также отделка тканей.
- «Чадолини»,
Свердловская область, Екатеринбург. Занимается производством детской одежды.
- «Завод Труд», Нижний Новгород. Производит фурнитуру из
металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, изделий из тканей и
кожи, производство спецодежды и др.
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в индустрии моды России с 15-летней историей. Является официальным и
эксклюзивным представителем международного тренд-бюро Fashion Snoops в России.