24.04.2017 06:56

Правление Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о включении в состав ведущей отраслевой ассоциации новых членов.

Данное решение, говорится в сообщении отраслевой организации, принято в соответствии с положением «О порядке приобретения и прекращения статуса члена союза».

Новыми членами Союзлегпрома стали следующие компании: