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Союзлегпром пополнился четырьмя новыми членами

24.04.2017  06:56

Правление Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о включении в состав ведущей отраслевой ассоциации новых членов.

Данное решение, говорится в сообщении отраслевой организации, принято в соответствии с положением «О порядке приобретения и прекращения статуса члена союза».

Новыми членами Союзлегпрома стали следующие компании:

  • московская «Сортекс-Уют», занимающаяся производством готовых текстильных изделий и постельных принадлежностей: подушек, наматрицников, пледов, одеял.
  • «УК «Земство» («Вологодский текстиль») – производство готовых текстильных изделий, тканей для медицинской одежды, сорочечных тканей, тканей для полотна, тканей для постельного белья, гобеленов, вафельного полотна и др., а также отделка тканей.
  • «Чадолини», Свердловская область, Екатеринбург. Занимается производством детской одежды.
  • «Завод Труд», Нижний Новгород. Производит фурнитуру из металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, изделий из тканей и кожи, производство спецодежды и др.
  • Fashion Consulting Group – консалтинговое агентство в индустрии моды России с 15-летней историей. Является официальным и эксклюзивным представителем международного тренд-бюро Fashion Snoops в России. 

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